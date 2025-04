Ilfattoquotidiano.it - La strategia dei dazi non premia Trump: tycoon giù nei sondaggi. Ora l’incognita ricadute della guerra commerciale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 54% degli americani disapprova iimposti da Donaldsui beni importati dall’estero. Il 52% non è convintosua gestione dell’economia. Il 51% dà un giudizio negativo su come il presidente ha sinora governato. Non sono incoraggianti per la Casa Bianca i numeri delo che il Wall Street Journal ha realizzato tra il 27 marzo e il 1 aprile, quindi prima dell’annuncio dell’ultimo round di tariffe. Non si tratta di una bocciatura completa per, che mantiene una presa solida sul suo elettorato – il 93% di chi l’ha votato a novembre, sempre secondo il Wall Street Journal, continua a sostenerlo – e che persuade una maggioranza (esigua) di americani sui temi dell’immigrazione esicurezza. Ilo è comunque un campanello d’allarme, che si aggiunge a una serie di segnali permolto poco confortanti.