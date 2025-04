La storica acciaieria di Piombino diventa green nasce l’industria siderurgica rinnovabile

l’industria siderurgica italiana. La storica acciaieria di Piombino riparte infatti con l’acciaio green. Alcuni giorni fa è stato siglato uno storico accordo tra l’ucraino-olandese Metinvest e l’italiana Danieli per un nuovo impianto siderurgico rinnovabile.La nuova intesa, sottoscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sancisce la partnership strategica dei due colossi per la realizzazione di un innovativo impianto siderurgico a basso impatto ambientale. Un progetto che guarda al futuro, combinando tecnologia all’avanguardia e sostenibilità.acciaieria di Piombino, cosa prevede l’accordo tra Metinvest e DanieliAlla presenza del ministro Adolfo Urso, i due gruppi hanno siglato un’intesa che definisce la gestione congiunta di Metinvest Adria S. Quifinanza.it - La storica acciaieria di Piombino diventa green, nasce l’industria siderurgica rinnovabile Leggi su Quifinanza.it Inizia un nuovo, importantissimo, capitolo peritaliana. Ladiriparte infatti con l’acciaio. Alcuni giorni fa è stato siglato uno storico accordo tra l’ucraino-olandese Metinvest e l’italiana Danieli per un nuovo impianto siderurgico.La nuova intesa, sottoscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sancisce la partnership strategica dei due colossi per la realizzazione di un innovativo impianto siderurgico a basso impatto ambientale. Un progetto che guarda al futuro, combinando tecnologia all’avanguardia e sostenibilità.di, cosa prevede l’accordo tra Metinvest e DanieliAlla presenza del ministro Adolfo Urso, i due gruppi hanno siglato un’intesa che definisce la gestione congiunta di Metinvest Adria S.

