La startup Slurpy e quella ricetta di gelato per cani a uso veterinario.

L’AVVENTURA INIZIA NEL 2006, quando Francesco Mattei, fondatore di, apre la Dog Beach di San Vincenzo. Mattei ora ha dato vita a una start up innovativa per realizzare un fito-perad uso. La società ha sede sede a San Vincenzo e con unità produttiva che sarà realizzata a Venturina Terme, è un progetto innovativo. Nel 2020, nasce la Sly.G.e.f.Ild Italia Srl, con l’ingresso di Erica Cremonesini come co-fondatrice. Francesco ed Erica (nella foto in alto) guidano lo sviluppo scientifico del prodotto con il supporto di un team multidisciplinare, coordinato dalla dottoressa Alessia Candellone, esperta di nutrizione veterinaria e Michele Rototolo esperto tecnologo alimentare specializzato in tecniche di produzione Industriale e artigianale applicate alla gelateria. "La nostra missione – spiega Francesco Mattei – è risolvere un problema comune a molti, come colpi di calore, disidratazione e disturbi articolari, problemi gastrointestinali e dermatologici, offrendo un’alternativa sana e gustosa ai tradizionali snack industriali.