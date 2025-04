La star della lirica Katia Ricciarelli inaugura l’edizione 2025 de Le stanze dell’opera

star della lirica Katia Ricciarelli ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 de “Le stanze dell’opera” con una masterclass esclusiva in programma dal 4 al 7 aprile, che vedrà la partecipazione di cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione. Arezzonotizie.it - La star della lirica Katia Ricciarelli inaugura l’edizione 2025 de "Le stanze dell’opera" Leggi su Arezzonotizie.it Sarà la superad aprire ufficialmentede “Le” con una masterclass esclusiva in programma dal 4 al 7 aprile, che vedrà la partecipazione di cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione.

La star della lirica Katia Ricciarelli inaugura l’edizione 2025 de "Le stanze dell’opera". Katia Ricciarelli in cattedra. Le Stanze dell’Opera al via. Katia Ricciarelli accolta da star al Toselli di Cuneo: il bis sul palco è con l’amatissimo cagnolino. Katia Ricciarelli: «Da bimba prodigio cantavo per 50 lire. Pippo? Grazie a lui so fare televisione. Katia Ricciarelli stronca Placido Domingo per il flop a Verona: “Ad una certa età meglio smettere di…. Katia Ricciarelli: «Carreras mi tradiva. Baudo? Ci siamo lasciati perché non ci parlavamo più. Basta reality». Ne parlano su altre fonti

Katia Ricciarelli malata? La verità è un’altra: il dolore per quella mancata chiamata di Baudo - Katia Ricciarelli malata? Ma chi è che mette in giro queste tremende fake news? Nella vita della cantante c'è un solo dolore: riguarda Baudo. (donnapop.it)

Katia Ricciarelli sale in cattedra, al via «Le stanze dell’Opera» - Christian Giagnoni ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia Handbike 2025, svoltasi a Reggio Calabria, per la categoria "MH4". L'ex-capitano dell'Hockey Prato punta al settimo successo nella ... (msn.com)

Katia Ricciarelli: «Baudo? L'ho amato molto. Non lo sento dal divorzio, se mi richiamasse correrei da lui» - Pippo Baudo «l'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato. L'ultimo mio compleanno, il 18 gennaio ho aspettato una telefonata. Due parole, una semplice telefonata di auguri ... (msn.com)