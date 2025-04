Ilnapolista.it - La Stampa esulta: “con Tudor la Juve ha dimenticato la confusione di cui era ostaggio”

Ladiconvince anche contro la Roma. Anche se è arrivato un pareggio (1-1), la partita giocata dai bianconeri è piaciuta a La.Allapiace la reazione dellaall’OlimpicoIl quotidiano scrive didimenticata, di scelte sagge di, di una squadra più unita e compatta:Ladimentica ladi cui erae, ascoltando gli assiomi saggi di, si scioglie nel gioco, sempre più verticale, e ritrova quel piglio che sembrava sepolto sotto i sette gol di Atalanta e Fiorentina. E controprova della svolta non è il vantaggio indirizzato da un ottimo approccio, ma la reazione dopo il pari: la squadra non si disunisce, non involve come accaduto in passato dopo primi tempi illusori, si compatta e propone, ha l’intelligenza di limitare i rischi e organizzarsi per custodire il risultato, ma, con equilibrio, non rinuncia a tentare il colpo.