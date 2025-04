La sorpresa in aereo | sotto i sedili spuntano i nasoni di due cani che dormono

Durante un volo interno negli Stati Uniti, una coppia si è ritrovata come 'vicini' di posto due Golden Retriever stesii loromentre schiacciavano un pisolino. Si tratta di una coppia di "service dogs", ovvero gli animali da supporto per persone che hanno particolari disabilità e che hanno diritto a salire a bordo in cabina.

