Agi.it - La semilibertà di Alberto Stasi non dipende dal suo pentimento

Leggi su Agi.it

AGI - Le interviste in cui si è dichiarato innocente nelle ultime settimane non influenzeranno la decisione dei giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano sulla richiesta dipresentata da. Il '', viene precisato in ambienti giudiziari, è invece richiesto per la concessione della liberazione condizionale. Mercoledì 9 aprile si svolgerà l'udienza in cui sarà discussa l'istanza presentata dai legali di, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, per intraprendere in un regime più 'leggero' l'ultimo pezzo del cammino verso la libertà totale. La scelta dei giudici milanesi, due togati e due 'esperti', si baserà su un attento studio del fascicolo che sintetizza il suo percorso da detenuto nel carcere di Bollate, dove si costituì subito dopo la condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi.