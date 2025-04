Lortica.it - La scuola Maria Consolatrice reintroduca le feste “della Mamma” e “del Papà”

Ladi Arezzole” e “del”. La presa di posizione è dell’associazione Difesa dei Valori che esprime rammarico e incredulità per la scelta di un istituto cittadino a ispirazione cattolica di sopprimere due ricorrenze tradizionali che, simbolicamente, sono occasione anche per ribadire l’affetto e il legame verso due figure fondamentali per la crescita e l’educazione dei bambini.La contestuale istituzione“FestaGenitorialità”, inoltre, viene vista da Difesa dei Valori come un tentativo di superamento dei ruoli di padre e madre che è contrastante con l’identità dello stesso istituto. Questaè infatti presente in città dal 1939 grazie all’operaCongregazione die, di conseguenza, ha formato intere generazioni di aretini con una forte ispirazione ai valori cristiani.