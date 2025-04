La scuola che non ascolta la famiglia che non parla Lettera

scuola e famiglia scrivendo: «Quel che mi stupisce è il fatto che tanti genitori non abbiano ancora capito la ragione per cui non sono più in condizione di dialogare con i figli».L'articolo La scuola che non ascolta, la famiglia che non parla. Lettera . Leggi su Orizzontescuola.it Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - Luca Ricolfi, su Il Messaggero, ha concluso la sua analisi sull’alleanza perduta trascrivendo: «Quel che mi stupisce è il fatto che tanti genitori non abbiano ancora capito la ragione per cui non sono più in condizione di dialogare con i figli».L'articolo Lache non, lache non

Lo sportello d’ascolto. Giornata Mondiale dell'Infanzia. Fuori i genitori dalla scuola? Il parere del sociologo – ASCOLTA IL PODCAST. Coppie a scuola di relazioni per spiegare ai figli i segreti dell’amore. La famiglia, tesoro prezioso da tutelare. Che i bambini tornino a essere bambini. Ne parlano su altre fonti

Famiglia e scuola per una parità di qualità. Lettera - Famiglie e scuole paritarie non possono che procedere insieme nel chiedere alla Repubblica di “dare compimento alla libertà educativa” che possa realizzarsi in scuole statali e paritarie ... (orizzontescuola.it)

Famiglia e scuola per una parità di qualità - la dispersione scolastica, le nuove competenze, i nuovi linguaggi, l’innovazione tecnologica … Famiglie e scuole paritarie non possono che procedere insieme nel chiedere alla Repubblica di ... (tecnicadellascuola.it)

Mense scolastiche, inaccessibili per il 60% delle famiglie: non c’è tempo pieno a scuola o il servizio è assente. I dati - Secondo un’indagine realizzata da Demetra per conto dell’Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione (Oricon), il 60% delle famiglie italiane non può usufruire del servizio mensa scolastica, non ... (orizzontescuola.it)