La scherma Frosinone vola in serie B2 | storica vittoria del club nel campionato nazionale a squadre

scherma Frosinone ma per tutto lo sport frusinate: il club del capoluogo ciociaro ha riportato una vittoria storica a Piacenza nel campionato nazionale a squadre, raggiungendo per la prima volta la serie B2. A compiere quest’impresa che. Frosinonetoday.it - La scherma Frosinone vola in serie B2: storica vittoria del club nel campionato nazionale a squadre Leggi su Frosinonetoday.it Una giornata memorabile quella di sabato 29, non solo per lama per tutto lo sport frusinate: ildel capoluogo ciociaro ha riportato unaa Piacenza nel, raggiungendo per la prima volta laB2. A compiere quest’impresa che.

La Scherma Frosinone vola in B2: storica promozione nel Campionato Nazionale a Squadre. Scherma, Brindisi vola in A1: impresa storica delle "Lame Azzurre". Esulta il Club Scherma Ancona: batte Jesi e vola in Serie A.

