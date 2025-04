Quotidiano.net - La Sapienza: nuovi spazi di studio dedicati a Ilaria Sula

"Proporrò agli organi dell'ateneo di intitolare idide Laad". A dirlo all'ANSA è la rettrice dellaAntonella Polimeni. "E' partita la convocazione degli organi di ateneo in questi minuti - fa sapere la rettrice - e proporrò di intitolare la prossima settimana idi, molto belli, appena ristrutturati, alla memoria di. E' un modo, oltre che per ricordarla, per non perdere la memoria di fronte a questo ennesimo femminicidio".