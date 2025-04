La Sanità è in codice rosso ma il governo Meloni e l’Ue pensano solo ad armarsi L’affondo di Conte sui social

Sanità italiana è in gravi condizioni ma il governo pensa al piano europeo di riarmo: questo il senso di un post pubblicato sui suoi canali social dal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della Giornata mondiale della salute.“Non è iniziata oggi ma va sempre peggio, è diventato – accusa l’ex presidente del Consiglio – un bollettino di guerra quotidiano: l’insegnante precaria che deve scegliere tra attendere 22 mesi per l’operazione chirurgica o farla subito pagando 4.500 euro; lo scandalo in Sicilia dei referti dei tumori arrivati dopo 8 mesi quando ormai i pazienti erano invasi da metastasi; l’incredibile vicenda di Charles, un giovanissimo studente universitario morto a Cassino con dolori lancinanti dopo essere stato dimesso”.“La Sanità è in codice rosso ma il governo Meloni e l’Ue pensano solo ad armarsi”. Lanotiziagiornale.it - “La Sanità è in codice rosso ma il governo Meloni e l’Ue pensano solo ad armarsi”. L’affondo di Conte sui social Leggi su Lanotiziagiornale.it Laitaliana è in gravi condizioni ma ilpensa al piano europeo di riarmo: questo il senso di un post pubblicato sui suoi canalidal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in occasione della Giornata mondiale della salute.“Non è iniziata oggi ma va sempre peggio, è diventato – accusa l’ex presidente del Consiglio – un bollettino di guerra quotidiano: l’insegnante precaria che deve scegliere tra attendere 22 mesi per l’operazione chirurgica o farla subito pagando 4.500 euro; lo scandalo in Sicilia dei referti dei tumori arrivati dopo 8 mesi quando ormai i pazienti erano invasi da metastasi; l’incredibile vicenda di Charles, un giovanissimo studente universitario morto a Cassino con dolori lancinanti dopo essere stato dimesso”.“Laè inma ilad”.

"La Sanità è in tilt ma il governo Meloni pensano alle armi". Sanità in codice rosso. E il governo sceglie l’eutanasia per il Ssn. Codice rosso: un libro d’inchiesta che svela come la sanità pubblica è diventata un affare privato. SANITÀ, APPENDINO (M5S): “SSN IN CODICE ROSSO, MA MELONI DÀ I NUMERI”. Consigli di lettura. Codice rosso: come la sanità pubblica è diventato un affare privato di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Pronto soccorso da codice rosso. Schillaci: "mancano 4500 medici 10mila infermieri". Ne parlano su altre fonti

Sanità in crisi: Giuseppe Conte denuncia tagli e investimenti inadeguati - Giuseppe Conte critica la sanità italiana, evidenziando tagli e investimenti insufficienti durante la Giornata mondiale della Salute. (quotidiano.net)

Il Governo è cambiato e la sanità? - Poi sulle autonomie regionali che riguardano anche la sanità in quanto materia oggetto di richiesta di una ancora più ampia autonomia rispetto ad oggi, l’approccio del nuovo Governo potrebbe ... (quotidianosanita.it)

Sanità, governo bocciato: per il 51% è peggiorata. Male anche sulle tasse - Sondaggio Demos: per il 37% l’esecutivo non riesce a gestire l’immigrazione irregolare. E solo per il 16% la sicurezza è migliorata ... (repubblica.it)