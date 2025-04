La Sampdoria chiama Mancini | ore di riflessione la risposta in giornata

La Sampdoria chiama Mancini: ore di riflessione, la risposta in giornata. Sampdoria nel baratro, Semplici ai titoli di coda: contatto con Mancini per evitare la C. Roberto Mancini: “60 anni? No, 6 volte lasciare la Nazionale. Una scelta sbagliata, ho un conto in sospeso: sogno di tornare per vincere i Mondiali”. Viganò, il ‘Mago’ dei massaggiatori: «Io, Mancini e la Samp». Chi è Marco Rossi, il Ct dell'Ungheria ex compagno di Mancini. Vialli è morto a 58 anni: "È spirato dopo aver affrontato la malattia con coraggio e dignità". Ne parlano su altre fonti

