La salute della bocca è strettamente legata a quella del corpo

La salute della bocca non è solo una questione che coinvolge denti e gengive, ma è strettamente legata alla salute generale dell'organismo. A richiamare l'attenzione su questa correlazione è Denti e salute in occasione della giornata mondiale del 7 aprile, un'occasione per promuovere la sensibilizzazione su argomenti cruciali, informando la popolazione e attivando una settimana di check up presso i suoi centri distribuiti nel Centro e Nord Italia www.dentiesalute.it.Spiega infatti Roberto Weinstein, Direttore Scientifico di Denti e salute: "La bocca e il corpo sono strettamente connessi, in dialogo continuo: la salute orale non è un elemento isolato ma parte integrante del benessere generale. Malattie come la parodontite non si limitano al cavo orale ma possono contribuire allo sviluppo di patologie sistemiche.

