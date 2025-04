Thesocialpost.it - “La Russia attaccherà la Nato entro il 2030”, l’allarme dei servizi segreti tedeschi

I recenti rapporti deisollevano nuove e gravi preoccupazioni sulla sicurezza europea, segnalando un possibile attacco da parte dellacontro l’Alleanza Atlanticail. A lanciareè Bruno Kahl, capo delo Federale di Intelligence (BND), secondo cui Mosca potrebbe essere pronta a un conflitto diretto con i paesi, soprattutto nel caso in cui la guerra in Ucraina si concluda a breve termine.Leggi anche: Zelensky attacca: “Putin morirà presto, e tutto finirà”L’ipotesi di un conflitto su larga scalaLe dichiarazioni di Kahl si basano su valutazioni condivise da più agenzie europee, che evidenziano una crescente instabilità nella regione. In una recente intervista, il capo del BND ha sottolineato che tutte le risorse russe, dai mezzi tecnici alle armi, fino alla coscrizione, potrebbero essere reindirizzate verso l’Europa già nei prossimi anni.