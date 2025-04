La Regione sfila le spiagge ai Comuni E’ polemica

spiagge libere: con una nuova norma approvata in consiglio regionale, la competenza passa dai singoli Comuni alla Regione. La misura, motivata con l’obiettivo di garantire una gestione più uniforme e sostenibile del litorale, ha già sollevato reazioni contrastanti tra amministrazioni locali e cittadini.Secondo i promotori, il nuovo assetto permetterà un miglior coordinamento nella tutela ambientale, nella pulizia delle spiagge e nell’organizzazione dei servizi minimi per i bagnanti. “Si tratta di una riforma necessaria per valorizzare il nostro patrimonio costiero“, ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente, Elena Palazzo.Critici, invece, alcuni sindaci dei Comuni costieri, che denunciano un esautoramento delle loro competenze e temono che l’amministrazione regionale possa essere meno attenta alle esigenze specifiche del territorio. Laspunta.it - La Regione sfila le spiagge ai Comuni. E’ polemica Leggi su Laspunta.it Cambia la gestione dellelibere: con una nuova norma approvata in consiglio regionale, la competenza passa dai singolialla. La misura, motivata con l’obiettivo di garantire una gestione più uniforme e sostenibile del litorale, ha già sollevato reazioni contrastanti tra amministrazioni locali e cittadini.Secondo i promotori, il nuovo assetto permetterà un miglior coordinamento nella tutela ambientale, nella pulizia dellee nell’organizzazione dei servizi minimi per i bagnanti. “Si tratta di una riforma necessaria per valorizzare il nostro patrimonio costiero“, ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente, Elena Palazzo.Critici, invece, alcuni sindaci deicostieri, che denunciano un esautoramento delle loro competenze e temono che l’amministrazione regionale possa essere meno attenta alle esigenze specifiche del territorio.

La Regione sfila le spiagge ai Comuni E' polemica. La Regione 'sfila' ai Comuni stabilimenti balneari, bar, ristoranti (pubblici) e spiagge libere: la proposta di Noi Moderati.

