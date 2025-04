La propaganda di guerra israeliana sfrutta lo stile dello Studio Ghibli

Ghibli”, un tributo visivo allo Studio Ghibli, fondato dallo stesso Miyazaki, è diventata un inaspettato campo di battaglia tra estetica e politica. Attraverso il filtro sognante e malinconico del maestro giapponese, utenti di tutto il mondo hanno trasfigurato eventi storici, fotografie personali e scene cinematografiche, creando un universo alternativo dove la realtà appare addolcita, quasi evanescente. It.insideover.com - La propaganda di guerra israeliana sfrutta lo stile dello Studio Ghibli Leggi su It.insideover.com Negli ultimi giorni, i social media sono stati travolti da un’ondata di immagini generate dall’intelligenza artificiale che emulano l’inconfondibile estetica di Hayao Miyazaki, il poeta dell’animazione giapponese. Un omaggio, si potrebbe pensare. Ma come spesso accade nel mondo iperreale della comunicazione digitale, ciò che nasce come gioco finisce per rivelare qualcosa di molto più inquietante.La cosiddetta “tendenza”, un tributo visivo allo, fondato dallo stesso Miyazaki, è diventata un inaspettato campo di battaglia tra estetica e politica. Attraverso il filtro sognante e malinconico del maestro giapponese, utenti di tutto il mondo hanno trasfigurato eventi storici, fotografie personali e scene cinematografiche, creando un universo alternativo dove la realtà appare addolcita, quasi evanescente.

