La producer internazionale Marta Salogni: "Io, Björk e il lago d'Iseo. Aprirò un mio studio qui"

Brescia – “Avevo 15 anni, iniziai da fonica di palco. Quel mondo mi affascinava, mi chiamava”. Nel 2017,, la svolta: la telefonata del manager diche le affida il mixaggio di due canzoni. “è stata la prima artistaa credere in me. Non era affatto scontato. Ha visto il talento e ha creduto in una ragazza”. La stessa ragazza che anni fa inviò un messaggio in bottiglia a sé stessa, quando aveva appena fatto i primi passi nel mondo della musica: “Ho ritrovato l’appunto qualche giorno fa, un promemoria scritto accanto all’intervista pubblicata da una rivista: un giorno, scrissi, avrò una pagina così tutta per me”., 35 anni, bresciana di Capriolo, da allora ne ha fatta molta di strada. Oggi è sound engineer,e mixer di fama mondiale.