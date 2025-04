La Procura generale ergastolo per i 5 familiari di Saman

Procura generale di Bologna chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria nel processo d'appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza "che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia". Quotidiano.net - La Procura generale, ergastolo per i 5 familiari di Saman Leggi su Quotidiano.net Ladi Bologna chiede l'per tutti e cinque iimputati per l'omicidio diAbbas: padre, madre, zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria nel processo d'appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza "che restituisca ail ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia".

