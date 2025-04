Zon.it - La prima edizione di ROSSOMETILE METAL FEST: il metal assedia Baronissi

Presentata oggi presso lo storico negozio di vinili Disclan ladel, un evento voluto da Rosario Reina, fondatore dei. Ilival riporta in grande stile ilnella provincia Salerno, l’11 aprile all’Empire Club di. Sul palco a celebrare la musicain tutte le sue sfumature, con tre band di primo piano della acena salernitana, gli opener LEBBRA, ie gli headliner CIRCLE OF WITCHES. L’ingresso è gratuito e l’apertura al pubblico è prevista dalle 21.00.“Organizzare unival è un’idea che avevamo in mente da tempo” racconta Reina, il promotore della rassegna, “nata dalla passione e dall’impegno nella musica, che da sempre portiamo avanti con le nostre sole forze. Nel corso degli anni, questo spirito ci ha permesso di realizzare 6 album, 1 cofanetto e 18 video ufficiali, e adesso vogliamo mettere la stessa energia nell’organizzazione di un evento live che riunisca band, pubblico e tanta musica potente! Nasce così il, un appuntamento che speriamo diventi un punto di riferimento per la scena live del nostro territorio!”Le tre formazioni protagoniste della serata condividono un’intensa attività live che, nel caso di Circle of Witches eha superato le due decadi, mentre i Lebbra possono essere definiti come una formazione emergente già solida e rodata sui palchi italiani.