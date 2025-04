La pressione per l’assenza di Sinner mi ha ucciso | Alcaraz svela il motivo delle sue difficoltà

Sinner era fuori, io e Zverev avremmo dovuto vincere tutto e giocare meglio di prima. Questo non era, e non è corretto. Anche perché c'è tanto equilibrio e in molti possono arrivare in fondo. Non sento che sia accaduto qualcosa di strano". Carlos Alcaraz, nel media day dell'Atp di Montecarlo ammette che l'assenza di Jannik Sinner per squalifica legata al caso Clostebol non gli ha giovato. Anzi, tutt'altro."Non sono sorpreso di non essere diventato di nuovo numero 1, anche se molte persone si aspettano che io vinca tutto – dichiara lo spagnolo – Tanti mi chiedono, mi chiedevano, di approfittare di questo periodo di assenza di Jannik per tornare in vetta. E questa pressione probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo. Anche se Jannik non sta giocando, sono troppo lontano da lui e sulla terra non avrò chance di risalire.

