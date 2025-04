La presenza di dieci Hag in Roma nutre voci sulla sua firma

L'olandese Erik Ten Hag, ex Ajax e Manchester United, gratuito Da quando è stato licenziato dal club inglese nell'ottobre 2024, ha scatenato questa domenica voci sul suo futuro è a Roma Vedere il duello combinato che dirige il Claudio Ranieri italiano fino alla fine della stagione Contro la Juventus.Il tecnico da 55 anni È arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicinoil più grande della capitale italiana, E soggiornò in un hotel che il club "Gialloroso" di solito si riserve Per nuove aggiunte.Avere Hagsecondo i media italiani, Fu invitato dalla famiglia Friedkin, proprietario del club, a vedere il duello tra il "lupo" e la "Juve", Sebbene la sua presenza non avrebbe nulla a che fare con una negoziazione tra le parti per la prossima stagione.

