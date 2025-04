Iodonna.it - «La nostra coppia? Molto bilanciata. Sto bene, mi sento sicura»

Ilary Blasi è una donna innamorata. E ha voglia di condividere il suo amore per Bastian Muller, l’imprenditore con il quale fadalla fine del matrimonio con Francesco Totti. Ospite a Verissimo per raccontare l’arrivo del suo nuovo programma, The Couple, in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 aprile, la conduttrice ha raccontato anche il feeling che la lega al suo Bastian. Rivelando: «Mi rendefelice». Ilary Blasi, in montagna con Bastian Muller scaccia le voci di crisi X Leggi anche › Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un bambino? L’indizio che incuriosisce i fan Ilary Blasi: «Insono una rompiscatole»All’amica Silvia Toffanin, la conduttrice rivela che inlei è una rompiscatole: «Mi impunto su cose anche stupide.