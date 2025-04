Iltempo.it - La musica classica dell'Orchestra Calamani nei due concerti di Pasqua

Latorna protagonista in Umbria con idi, fruttoa collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e l'Filarmonica Vittorio. Un sodalizio artistico che si apre con due speciali appuntamenti: mercoledì 16 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Caio Melisso di Spoleto e giovedì 17 aprile, alle ore 20.30, al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto. Irientrano nell'accordo triennale siglato dall'con il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, un'intesa destinata a rafforzare il panoramale e il legame tra due realtà artistiche d'eccellenza, impegnate a costruire insieme un percorsole capace di coinvolgere il pubblico e promuovere il patrimonio culturalea regione. Fondata nel 2019, l'Filarmonica Vittorioha saputo imporsi negli anni come unae realtàli più innovative e in crescita del panorama italiano attraverso un progetto e una visione chiara: promuovere la culturale per mezzo di un moo giovane e dinamico, in grado di unire qualità e innovazione.