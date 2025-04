La mozione di FdI | Una via intitolata a Sergio Ramelli

Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con una mozione da discutere in consiglio comunale, la sezione locale di Fratelli d’Italia, col suo capogruppo Guido Massera. Cinquant’anni fa, il 29 aprile 1975, moriva in un letto d’ospedale a Milano, dopo 47 giorni di agonia, Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni che il 13 marzo dello stesso anno fu aggredito da un commando di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, mentre rientrava a casa. La sua colpa? Aver criticato le Brigate rosse in un tema scolastico. Questo drammatico episodio, ricordano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a San Donato, è un riflesso degli "anni di piombo, che sono stati una delle pagine più tristi della nostra storia Patria. In Italia e a Milano, in particolare, imperversava un’assurda e cruenta guerra civile, soprattutto tra i giovani e nelle scuole. Ilgiorno.it - La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli" Leggi su Ilgiorno.it Intitolare una via, o una piazza di San Donato a, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con unada discutere in consiglio comunale, la sezione locale di Fratelli d’Italia, col suo capogruppo Guido Massera. Cinquant’anni fa, il 29 aprile 1975, moriva in un letto d’ospedale a Milano, dopo 47 giorni di agonia,, un ragazzo di 18 anni che il 13 marzo dello stesso anno fu aggredito da un commando di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, mentre rientrava a casa. La sua colpa? Aver criticato le Brigate rosse in un tema scolastico. Questo drammatico episodio, ricordano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a San Donato, è un riflesso degli "anni di piombo, che sono stati una delle pagine più tristi della nostra storia Patria. In Italia e a Milano, in particolare, imperversava un’assurda e cruenta guerra civile, soprattutto tra i giovani e nelle scuole.

PIAZZA INTITOLATA ALLO SQUADRISTA FASCISTA, BRUNI (FDI) RITIRA LA MOZIONE: "TROPPE POLEMICHE". Holodomor, genocidio da milioni di morti: a Milano ci sarà un luogo per ricordarlo. Santanchè, la mozione di sfiducia: la ministra lascia l'aula (e M5s la contesta), vuoti i banchi di Lega e For. Vimercate, Pispisa (Fdi) «Dedichiamo una strada a Emis Killa». PIAZZA INTITOLATA ALLO SQUADRISTA, LBC: "PROPOSTA DIVISIVA E INSOSTENIBILE ANCHE NEL CENTRODESTRA". Nessuna via dedicata ai Martiri delle Foibe a Merano. Respinta la mozione di Fratelli d’Italia. Ne parlano su altre fonti

La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli" - Intitolare una via, o una piazza di San Donato a Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo ... (ilgiorno.it)

FdI: una strada o un edificio comunale da intitolare a Raul Di Gennaro - CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Civitavecchia ha presentato una mozione in Consiglio Comunale per l'intitolazione di una via o di un edificio comunale a Raul Di Gennaro (1919 ... (civonline.it)

Fdi: "Una via per Sergio Ramelli nei Comuni del milanese" - Fdi presenta la mozione per intitolare una via o una piazza nei comuni del milanese in memoria del giovane assassinato nel 1975 ... (primamilanoovest.it)