La mossa cinese sui pagamenti può indebolire il dollaro e aiutare l’Europa Maffè spiega perché

Quando si combatte una guerra, anche commerciale, e quella tra Cina e Stati Uniti lo è, ci sono diverse armi da utilizzare. Pechino, per esempio, ha risposto alla bordata americana, con dazi al 34% sulle importazioni di Washington e con un attacco frontale alle terre rare, ricche di minerali e per questo strategiche per la prima economia globale. Ora però, il Dragone potrebbe alzare il tiro. Potrebbe,per il momento si tratta solo di indiscrezioni e poco più. Come? Estendendo, per mezzo della People’s Bank of China, il sistema di regolamento transfrontaliero in renminbi digitali a dieci Paesi dell’Asean e sei del Medio Oriente.Unache, di fatto, non solo permetterebbe a Pechino di avere un maggiore spazio di manovra nell’aggiramento delle sanzioni imposte dai medesimi Usa in virtù della sua alleanza con la Russia, ma consentirebbe alla Cina di erodere altro potere, nell’ambito del sistema monetario internazionale.