La moda circolare di lusso arriva Firenze | appuntamento con Qlhype alla Manifattura Tabacchi

Qlhype, la piattaforma online di moda che offre una vasta gamma di capi unici nel loro genere, rappresenta un punto di riferimento per la moda. Firenzetoday.it - La moda circolare di lusso arriva Firenze: appuntamento con Qlhype alla Manifattura Tabacchi Leggi su Firenzetoday.it Il nuovo modello di consumo che continua la sua crescita in tutto il mondo, vede al centro la consapevolezza dell’acquisto soprattutto in ambito fashion., la piattaforma online diche offre una vasta gamma di capi unici nel loro genere, rappresenta un punto di riferimento per la

La moda circolare di lusso arriva Firenze: appuntamento con Qlhype alla Manifattura Tabacchi. Secondo uno studio, la moda di lusso non sarebbe più durevole del fast fashion. Resale e second hand, la moda circolare è il nuovo business. La moda second-hand e vintage si compra qui: la selezione di Vogue dei 18 siti e delle app da conoscere. Vintegia, un incontro tra moda sostenibile e lusso accessibile al Moscova District Market di Milano. Si fermerà la corsa ai rincari delle borse di lusso?. Ne parlano su altre fonti

Qlhype Tour Milano 2025, moda circolare di lusso in private sale - Da giovedì 3 a domenica 6 aprile 2025 fa tappa a Milano il Qlhype Tour, private sale della piattaforma online di moda e punto di riferimento per la moda circolare di lusso fondata da Ignazio Moser con ... (mentelocale.it)

Toscana, la moda in crisi: arriva il passaporto digitale per le imprese del settore – Cosa cambia per chi compra e per le aziende - Il rapporto Irpet 2024 descrive un settore della moda alle prese con una crisi spaventosa, con certezze basse e fosche promesse di un futuro incerto per 8.000 lavoratori toscani. Tra cassa integrazion ... (msn.com)

Moda circolare, una borsa piena di vestiti per evitare gli sprechi - Il progetto si chiama Clothing Loop e ci apre una finestra sulla moda circolare. Nella Svizzera italiana il tema coinvolge una comunità sempre più ampia che sta scoprendo il piacere di indossare ... (rsi.ch)