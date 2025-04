Ilfattoquotidiano.it - La misteriosa foto di Francisco Conceiçao: “Un giorno lo sapranno”. Messaggio per la Juve o per il Porto?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il proprio nome indicato sul retro della maglietta dellantus e la didascalia “One day they will know” (“Unlo“). Questo è il contenuto della storia Instagram postata da. L’attaccante bianconero, in prestito dalfino al termine della stagione, non è sceso in campo nel match di domenica 6 aprile contro la Roma allo stadio Olimpico che si è concluso con il punteggio di 1-1. Si tratta forse di unche anticipa l‘addio delghese? In molti hanno interpretato queste parole come reazione alla delusione di non aver disputato nemmeno un minuto contro i giallorossi, o persino un indizio sul proprio futuro a Torino. Dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor, con il cambio di moduloha giocato giusto uno scampolo di partita nel match contro il Genoa.