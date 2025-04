Ilrestodelcarlino.it - La Megabox alla conquista dell’Europa. Vallefoglia vive la sua epopea sportiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per noi è una soddisfazione straordinaria, ringrazio chi ci permette di dare lustro al nostro territorio". Così il sindaco diPalmiro Ucchielli, che ne ha vissute tante di esperienze, ma questa forse gli mancava: ospitare una coppa europea in un territorio di periferia che, grazie al volley femminile, diventerà internazionale. "In realtà anche il campionato di serie A era andato molto bene, con la partecipazione ai playoff, ed è anche per questo che avevamo già deciso di adeguare il palasport di Montecchio ai requisiti richiesti, sia di altezza che di capienza, per poter riportare a casa la squadra. Siamo contenti e grati per come laè stata accolta a Pesaro in questo periodo, ma quando tornerà a giocare al PalaDionigi sarà un’altra storia, questa squadra l’abbiamo sempre sentita molto nostra, è una realtà nata ed esplosa qui.