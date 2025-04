La magia di musica e parole nello spettacolo musicale C' era una volta

Alle 20.45 di sabato 26 aprile al Teatro Camploy di Verona andrà in scena lo spettacolo musicale "C'era una volta". L'ingresso è gratuito. Lo spettacolo racconta il legame profondo tra le composizioni di Debussy, Ravel, Rachmaninov e il mondo letterario e poetico al quale si ispirano.

