Sport.quotidiano.net - La Liga: colpaccio Valencia sul Real, ma Barcellona pareggia. Atletico ancora in corsa

Madrid 7 aprile 2025 - Giornata entusiasmante di calcio spagnolo, dove i vari campi non risparmiano sorprese in ogni zona di classifica, mentre la partita forse con più aspettative si è spenta senza reti segnate. In vetta si ferma ilsul pari contro il Betis mentre cade addirittura ilMadrid, colpito nei minuti di recupero da unche ora prova a mettersi al riparo dalla zona retrocessione. In tutto questo festeggia l'di Diego Simeone, che continua a coltivare il proprio sogno scudetto, nonostante le speranze siano poche. In zona retrocessione vince l'Alaves, mentre il posticipo tra Levante e Osasuna potrebbe mettere a rischio nuove squadre. L'esito delle partite del weekend La sfida più attesa di questa trentesima giornata di calcio spagnolo era senza dubbio il posticipo della domenica, dove però le emozioni non sono pervenute.