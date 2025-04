La Lega frena sul ritorno di Salvini al Viminale | Nessuna forzatura La telefonata a Piantedosi e le rassicurazioni a Meloni

Leggi su Open.online

Dopo la fuga in avanti del weekend della, arriva lata del leader del Carroccio Matteosull’idea del granal: «Non intendo fare forzature». Le parole del vicesegretario di partito Andrea Crippa e del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, e le voci dal palco del Congresso dellache lo volevano di nuovo al ministero dell’Interno, sembrano essere state accantonate in nome della stabilità e dell’unità del governo: «Lanon pone e non porrà problemi a Giorgia», hanno fatto sapere fonti del partito all’Ansa. L’attitudine di Matteo, si fa sapere, oltre che totalmente focalizzata sul dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti di sua competenza, «è sempre costruttiva a beneficio della maggioranza». Anche se il Carroccio ribadisce che rivedere alil suo leader è un «desiderio del partito».