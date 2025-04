Tvplay.it - La Juventus lo riporta in Italia, l’ex Inter pronto a dire sì ai bianconeri

Leggi su Tvplay.it

In casale prossime gare saranno decisive per stabilire il futuro del club. Iintanto pensano alla prossima stagione.Il pareggio dell’Olimpico contro la Roma non ha mosso le cose in chiave classifica e laè ancora in piena lotta per la zona Champions League. Iquesta sera faranno il tifo per il Napoli nel big match del Dall’Ara tra il Bologna e la formazione del grande ex Juve Conte e poi altre sette finali per non rendere questa stagione ancora peggiore.Laloinsì ai(Lapresse) TvPlayNon ci saranno titoli ma se la squadra non agguanterà l’obiettivo minimo della Champions League sarà un disastro apocalittico e il club lo sa bene, Tudor è chiamato a portare a galla la squadra a fine stagione anche se probabilmente a fine anno ci sarà un nuovo allenatore.