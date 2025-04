Rompipallone.it - La Juventus batte Inter e Milan: colpaccio dalla Nazionale

Le prossime mosse di mercato dellacambiano gli scenari in Serie A: le grandi rivali tagliate fuori all’improvvisoPrima, cercare di mettere le basi per la possibilità di competere per grandi traguardi per la prossima stagione. Quindi, una nuova campagna di rafforzamento, per cercare di farlo al meglio. Ladeve badare al presente e alla necessità di qualificarsi in Champions League, un diritto che i bianconeri devono ancora guadagnarsi, per poi guardare al mercato e a ennesimi cambiamenti importanti per iniziare a costruire un ciclo nuovamente vincente.Saranno settimane di riflessioni importanti, in quel di Torino, dato che molto di quanto è stato fatto la scorsa estate non ha esattamente funzionato a dovere. Dal mercato sono arrivate risposte positive soltanto in parte, al netto delle problematiche legate alla gestione di Thiago Motta in sé.