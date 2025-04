La Juvecaserta crolla sul campo di Fabriano

Juvecaserta sul campo della Ristopro Fabriano. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita in allenamento e Diouf non perfettamente recuperato dopo la botta rimediata nella gara con Ravenna, il quintetto. Casertanews.it - La Juvecaserta crolla sul campo di Fabriano Leggi su Casertanews.it Nulla da fare per la Paperdisuldella Ristopro. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita in allenamento e Diouf non perfettamente recuperato dopo la botta rimediata nella gara con Ravenna, il quintetto.

La Juvecaserta crolla sul campo di Fabriano. VIDEO. Caserta crolla anche a Fabriano e rimedia un imbarazzante -18. Gli highlights della gara. Ne parlano su altre fonti

Serie B – Caserta non si sblocca, altra sconfitta a Fabriano - Nulla da fare per la Paperdi Juvecaserta sul campo della Ristopro Fabriano. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un ... (basketinside.com)

Serie B - Nulla da fare per la Paperdi Caserta sul campo di Fabriano - Nulla da fare per la Paperdi Juvecaserta sul campo della Ristopro Fabriano. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita ... (pianetabasket.com)

Serie B - Juvecaserta a Fabriano con posticipo dell'orario di inizio - È stato posticipato alle ore 19.00 l’inizio della gara che la Paperdi Juvecaserta 2021 affronterà domani, domenica 6 aprile, sul parquet del palasport di Cerreto d’Esi ... (pianetabasket.com)