La Guida Michelin torna a Parma per la 71esima edizione della selezione italiana.

, 7 aprile 2025 – I patiti dell’enogastronomia di qualità hanno già una data da segnare sul calendario: mercoledì 19 novembre 2025 si terrà, al Teatro Regio di, la presentazione dell’2026 (laItalia, alla presenza di chef e operatori del settore. La versione‘Bibbia dei gourmet’, dunque, in Emilia-Romagna, dopo la presentazione modenese dello scorso 5 novembre. Questa volta, a ospitare la presentazione sarà, capitaleFood valley regionale e ‘Città creativa per la Gastronomia Unesco’. Si tratta, peraltro, di un gradito ritorno: laera stata già presentata qui per tre anni consecutivi, dal 2016 al 2018. L’annuncio è avvenuto questa mattina, al Padiglione dell’Emilia-Romagna al 57° Vinitaly.e la"È con profondo orgoglio che accogliamo nuovamente la", commenta il presidente di Visit Emilia, Simone Fornasari, "nel cuore pulsantenostra Food Valley.