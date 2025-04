Dilei.it - La Giungla Metafisica di Angela Florio al Fuorisalone 2025: “Una fusione tra natura e design”

L’artista e interiorerdi DecorAzione torna a stupire e a emozionare alla MilanoWeekper il quinto anno consecutivo con Metropolitan Jungle, quest’anno insieme a a Francesca Paolucci con Do Your Garden.La grande novità presentata alsta nella sede in cui è esposta l’installazione di. Infatti, per la prima volta l’Istituto di Previdenza Sociale- INPS sfida l’immagine pubblica di una fredda burocrazia aprendo le porte della sede di via Circo 16, a un’idea davvero straordinaria, ricca di contributi e suggestioni sempre ispirati ai temi propri della arter di DecorAzione: il dialogo armonioso tra l’arte, ile laurbana, la sintesi di tecniche tradizionali con tecnologie all’avanguardia, la responsabilità ambientale.