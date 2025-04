La gioia di Locatelli | alla Roma il primo gol da capitano della Juventus

primo gol con la fascia da capitano della Juventus al braccio non si scorda mai. Manuel Locatelli sta diventando grande: il 27enne originario di Galbiate è stato uno dei grandi protagonisti della sfida dell'Olimpico, domenica sera. Roma e Juve hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita. Leccotoday.it - La gioia di Locatelli: alla Roma il primo gol da capitano della Juventus Leggi su Leccotoday.it Ilgol con la fascia daal braccio non si scorda mai. Manuelsta diventando grande: il 27enne originario di Galbiate è stato uno dei grandi protagonistisfida dell'Olimpico, domenica sera.e Juve hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita.

La gioia di Locatelli: alla Roma il primo gol da capitano della Juventus. Locatelli, che gioia per il goal! Il messaggio social e da quanto non segnava FOTO. Roma-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Locatelli convinto (7), Vlahovic silenziato (5,5). Efficace Kalu. TUDOR. a Dazn: "Siamo sulla strada giusta. Volevamo vincerla più della Roma. locatelli ha fatto un.... Shomurodov risponde a Locatelli, Roma-Juve finisce 1-1: ghiotta occasione Champions per il Bologna. Roma-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: fantastico Locatelli, bene Kalulu. Ne parlano su altre fonti

Roma-Juventus 1-1 LIVE: Shomurodov riprende Locatelli. Dentro Koopmeiners e Kolo Muani - I GOL E LE AZIONI SALIENTI: 71` - Kalulu salva provvidenzialmente su Gourna-Douath, che era ripartito e si stava involando verso Di Gregorio. 62` - ... (msn.com)

Shomurodov risponde a Locatelli: la Roma pareggia 1-1 con la Juventus - I giallorossi attendono, colpiscono un palo e subiscono lo svantaggio. L'uzbeko fa il pari in apertura di secondo tempo. Entrambe le squadre salgono a 56 punti ... (ilromanista.eu)

Roma-Juventus 1-1: si complica la corsa Champions League, non basta la rete di Locatelli - Roma-Juve 1-1: Locatelli illude, Shomurodov risponde. Pari amaro in chiave Champions. All’Olimpico, Roma e Juventus si sono affrontate in un match cruciale per la lotta Champions, chiuso sull’1-1 dopo ... (msn.com)