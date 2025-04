Lopinionista.it - “La fossa delle Marianne”, il film di Eileen Bryne al cinema

Il“La” diByrne arriverà nelle sale italiane dal 24 aprile distribuito da Trent, dopo il successo di pubblico in Germania e Austria.Basato sull’omonimo e acclamato romanzo della biologa e scrittrice tedesca Jasmin Schreiber (in Italia edito da Alphabeta), ilsegna l’esordio nel lungometraggio della regista e sceneggiatriceByrne, che firma un commovente road movie sulla morte e sulla riapertura alla vita premiato al San Diego InternationalFestival 2024. Diverse scene sono girate in Italia, tra l’Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia (in particolare Trieste). L’anteprima italiana avrà luogo il 12 aprile comedi chiusura del BolzanoFestival.Nel suo debuttotografico la regista unisce sul grande schermo l’attore caratterista tedesco Edgar Selge (“The Experiment”) e l’astro nascente svizzera Luna Wedler (“Storia di mia moglie”) nei panni di un duo sulla carta improbabile: da un lato la giovane Paula, incapace di superare la morte del fratello Tim, dall’altro Helmut, un anziano eccentrico e brontolone.