La forma del futuro | viaggio iniziatico all’arte del wellness

Da sempre l’essere umano rincorre un miraggio: trattenere la giovinezza, preservare la salute, sfuggire, anche solo per un po’, al lento lavoro del tempo. C’è qualcosa di profondamente umano nel desiderio di non perdere il proprio corpo. Lo vediamo nella mitologia, nella medicina, nei cosmetici e, oggi più che mai, nella tecnologia. Cerchiamo costantemente di allenarlo, ottimizzarlo, misurarlo, correggerlo. Non tanto per vanità, o almeno, non solo, quanto per quella paura sottile ma potente di perderne il controllo, l’energia, la presenza. Invecchiare fa paura, ed essere fuoridiventa una minaccia silenziosa. E così, mentre la medicina rallenta la decadenza, è il design del nostro stile di vita che si prende la responsabilità, anche estetica, di tenerci vivi. Benvenuti nell’epoca in cui il benessere è diventato un linguaggio, un’arte, una scelta culturale.