La Fondazione Mask Its Academy su formazione e imprese | tavola rotonda a San Ferdinando

Ferdinando ospiterà, martedì 8 aprile dalle ore 9,30, un convegno dal titolo "La Fondazione Mask Its Academy nell’ecosistema della formazione e delle imprese", un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori della formazione.L'evento si terrà presso. Reggiotoday.it - La Fondazione Mask Its Academy su formazione e imprese: tavola rotonda a San Ferdinando Leggi su Reggiotoday.it Il Comune di Sanospiterà, martedì 8 aprile dalle ore 9,30, un convegno dal titolo "LaItsnell’ecosistema dellae delle", un'importante occasione di confronto tra istituzioni,e operatori della.L'evento si terrà presso.

L'8 aprile a San Ferdinando convegno su Its e Imprese con Fondazione Mask, industriali, accademici e corpi sociali - Calabria Reportage. L’8 aprile a San Ferdinando convegno su Its e Imprese con Fondazione Mask, industriali, accademici e corpi sociali. Il Comune di San Ferdinando entra in Mask Academy per l'occupazione giovanile. Nascono in Italia cinque nuove ITS Academy. Gli ITS inaugurati nel 2022. Riforma Its, ecco quali sono le scuole di Reggio Calabria ammesse alla sperimentazione. Ne parlano su altre fonti

L'8 aprile a San Ferdinando il convegno su ITS e imprese con Fondazione Mask, industriali, accademici e corpi sociali - L'8 aprile a San Ferdinando il convegno su ITS e imprese con Fondazione Mask, industriali, accademici e corpi sociali ... (strettoweb.com)

ITS Academy Agroalimentare: si amplia la proposta - La fondazione ITS Academy Agroalimentare sta finalizzando la progettazione dei programmi per l’anno formativo 2025-26 che, con un totale di sei corsi, vede un significativo ampliamento delle aree di i ... (primalavaltellina.it)

Atessa: ITS Academy inaugura l’Innovation Training Center - Inaugurato negli impianti Stellantis di Atessa, in Val di Sangro, l’Innovation Training Center. L'iniziativa è dell’ITS Academy di Lanciano ... (rete8.it)