La figlia del bosco recensione del film horror di Mattia Riccio

figlia del bosco, recensione del film horror di Mattia RiccioIn uscita il 7 aprile su Prime Video e Tim Vision, La figlia del bosco è l’esordio nel lungometraggio di Mattia Riccio, giovane regista romano che firma una favola nera dal cuore ambientalista, sospesa tra horror psicologico, inquietudini fiabesche e suggestioni fantasy. Il film si inserisce con consapevolezza nel filone dell’eco-vengeance, raccontando il dramma di un uomo che entra nella foresta da predatore e ne diventa preda.Morte ai dissacratoriLa trama ruota attorno a Bruno, cacciatore solitario che si avventura in un bosco sconosciuto senza le dovute precauzioni: niente cartina, niente cellulare, nessun sentiero tracciato. A sera inoltrata, smarrito e spaesato, viene attratto da una voce femminile eterea e incantatrice, simile al canto delle sirene. Leggi su Cinefilos.it LadeldeldiIn uscita il 7 aprile su Prime Video e Tim Vision, Ladelè l’esordio nel lungometraggio di, giovane regista romano che firma una favola nera dal cuore ambientalista, sospesa trapsicologico, inquietudini fiabesche e suggestioni fantasy. Ilsi inserisce con consapevolezza nel filone dell’eco-vengeance, raccontando il dramma di un uomo che entra nella foresta da predatore e ne diventa preda.Morte ai dissacratoriLa trama ruota attorno a Bruno, cacciatore solitario che si avventura in unsconosciuto senza le dovute precauzioni: niente cartina, niente cellulare, nessun sentiero tracciato. A sera inoltrata, smarrito e spaesato, viene attratto da una voce femminile eterea e incantatrice, simile al canto delle sirene.

La figlia del bosco, recensione: horror psicologico con forte messaggio ambientalista. La Figlia del Bosco, Il Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2025). La figlia del bosco - Film (2024). The Watchers, recensione e spiegazione del finale: siamo noi i mostri di noi stessi. Ishana Night Shyamalan vorrebbe spaventarci con The Watchers, ma non ci riesce. The Watchers - Loro ti guardano, il folk horror con Dakota Fanning. La recensione del film. Ne parlano su altre fonti

La figlia del bosco, recensione: horror psicologico con forte messaggio ambientalista - Mattia Riccio sceglie l'horror psicologico con La figlia del bosco per lanciare un forte messaggio ambientalista: buoni gli intenti, ma la messa in scena è povera e non priva di ingenuità. Su Prime Vi ... (msn.com)

La figlia del bosco (2025). Il tetro richiamo della natura - Recensione, trama e cast di La figlia del bosco (2024), il primo lungometraggio di Mattia Riccio, disponibile online dal 7 Aprile 2025 ... (locchiodelcineasta.com)

Mattia Riccio debutta alla regia con il film horror “La figlia del bosco”: un’opera con messaggio ambientalista - Il regista Mattia Riccio debutta con "La figlia del bosco", un horror ambientato tra Monte Terminillo e Monte Livata, che affronta tematiche ecologiche attraverso la storia di Bruno e il misterioso bo ... (ecodelcinema.com)