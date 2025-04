La festa si trasforma in incubo | baby bulli insultano bimba di 4 anni e rovinano compleanno

festa di compleanno a Preganziol, nel Trevigiano, tre adolescenti hanno disturbato i festeggiamenti di una bambina di 4 anni con bestemmie, insulti e una discutibile canzone ispirata ad un brano dei The Kolors. I piccoli invitati sono rimasti scioccati, e la festa è stata rovinata. I genitori hanno denunciato l’accaduto sui social, ma al momento i responsabili restano impuniti. Leggi su Fanpage.it Durante unadia Preganziol, nel Trevigiano, tre adolescenti hanno disturbato i festeggiamenti di una bambina di 4con bestemmie, insulti e una discutibile canzone ispirata ad un brano dei The Kolors. I piccoli invitati sono rimasti scioccati, e laè stata rovinata. I genitori hanno denunciato l’accaduto sui social, ma al momento i responsabili restano impuniti.

La festa si trasforma in incubo: baby bulli insultano bimba di 4 anni e rovinano compleanno.

