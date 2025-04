Lanazione.it - La festa Montignoso, tre promozioni in tre anni

Trein tre. Ilcontinua a far sognare un’intera comunità riunita sotto i colori rossoblù del club della Renella. Grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta nel pomeriggio di ieri sul campo del Capannori, i ragazzi del tecnico Paolo Alberti si sono guadagnati con un turno di anticipo la vittoria aritmetica del campionato di Prima categoria e il conseguente accesso a quello di Promozione. Un successo, deciso dal gol di Bertuccelli, che ha fatto esplodere di gioia sia i tanti tifosi accorsi al campo ‘Laghetti’ di Lammari, a sostegno della squadra, sia quelli rimasti a casa in attesa di notizie. Ma che soprattutto ha riempito di soddisfazione dirigenti, calciatori e allenatore. "Siamo contentissimi – ha esultato il direttore generale del club, Enrico Mori –. Tre campionati vinti in altrettantisono davvero tanta roba, una soddisfazione enorme per tutta la società.