Ilgiorno.it - “La ferocia“, tra la Puglia e Twin Peaks

Leggi su Ilgiorno.it

Il corpo assente. Eppure lì, al centro di racconti e di desideri e di amplessi. Come se Clara non potesse che essere abusata anche in morte, strumento di potere e di autodistruzione intorno a cui ruota “La“, prodotto da Elsinor insieme agli Scarti di La Spezia, da domani all’Elfo Puccini. Lavoro di VicoQuartoMazzini. Che lo scorso anno ha raccolto ben tre premi Ubu, fra cui miglior spettacolo. Insomma, è andata piuttosto bene questa trasposizione del romanzo di Nicola Lagioia pubblicato da Einaudi, premio Strega e Mondello nel 2015. Qui adattato da Linda Dalisi, per la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà. Una tragedia famigliare. Meno pugliese dell’originale, più metafisica. Dentro un contenitore noir alla. Dove si osserva come in un acquario questa varia umanità di mostri arricchiti, capaci di nascondere l’indicibile (i segreti dietro la morte della figlia) pur di rincorrere ancora una volta il denaro.