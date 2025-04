La difesa mondiale si prepara in Mare Aperto | Italia e Usa a braccetto nel Mediterraneo

Italia e Usa cooperano nella difesa con l'operazione Mare Aperto nel Mediterraneo. Ne parliamo nello Speciale difesa de Il Tempo con il vicedirettore Alessio Gallicola e l'editorialista Roberto Arditti

