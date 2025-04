Quotidiano.net - "La crescita passa da connettività avanzata e 5G"

"COME TIM ENTERPRISE, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma ICT per accompagnare la trasformazione digitale delle imprese nazionali, incluso il settore del design. I nostri clienti possono avvalersi delle soluzioni die 5G a bassa latenza, una rete di 16 Data Center e sistemi Cloud in grado di ospitare applicazioni di Intelligenza Artificiale, oltre a nodi Edge Computing, soluzioni IoT, di Realtà Virtuale e Aumentata e di Cybersicurezza. Queste tecnologie permettono alle aziende di affrontare le nuove sfide dell’Industria del futuro". Silvia Borelli, Head of Sales Strategic Accounts Nord Ovest, Enterprise Top Private Market TIM, tra i protagonisti della tappa milanese di Qn Distretti, pone l’accento sul legame sempre più forte tra il settore del design e le applicazioni digitali innovative.