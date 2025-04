La Corea del Sud prova a ripartire dopo il tentato golpe di dicembre scorso | le elezioni presidenziali sono state fissate per il prossimo 3 giugno

dopo il tentato golpe di dicembre e la conseguente destituzione – confermata dalla Corte Costituzionale – dell’ormai ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva provato il colpo di mano, la Corea del Sud prova a ripartire. Come fa sapere il governo di Seul, domani si riunirà il gabinetto del presidente in carica, Han Duck-soo, per fissare ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali che, salvo colpi di scena, si terranno il 3 giugno 2025.“Data l’importanza della questione e dato che il giorno delle elezioni deve essere designato come giorno festivo temporaneo, la decisione deve essere approvata durante una riunione del Consiglio dei ministri”, ha affermato un funzionario all’agenzia Yonhap.La Corea del Sud prova a ripartire dopo il tentato golpe di dicembre scorso: le elezioni presidenziali sono state fissate per il prossimo 3 giugnoLa Corte Costituzionale del Paese ha ufficialmente rimosso il presidente Yoon Suk-yeol dall’incarico venerdì scorso. Lanotiziagiornale.it - La Corea del Sud prova a ripartire dopo il tentato golpe di dicembre scorso: le elezioni presidenziali sono state fissate per il prossimo 3 giugno Leggi su Lanotiziagiornale.it ildie la conseguente destituzione – confermata dalla Corte Costituzionale – dell’ormai ex presidente Yoon Suk-yeol, che avevato il colpo di mano, ladel Sud. Come fa sapere il governo di Seul, domani si riunirà il gabinetto del presidente in carica, Han Duck-soo, per fissare ufficialmente la data delle prossimeche, salvo colpi di scena, si terranno il 32025.“Data l’importanza della questione e dato che il giorno delledeve essere designato come giorno festivo temporaneo, la decisione deve essere apta durante una riunione del Consiglio dei ministri”, ha affermato un funzionario all’agenzia Yonhap.Ladel Sudildi: leper ilLa Corte Costituzionale del Paese ha ufficialmente rimosso il presidente Yoon Suk-yeol dall’incarico venerdì

Corea del Sud: presidenziali fissate per il prossimo 3 giugno. Kim Jong Un tra i militari prova il nuovo fucile da cecchino: la risposta alle esercitazioni congiunte Usa-Cor. Giappone, Cina, Corea del Sud: prove di diplomazia. Legge marziale in Corea del Sud, portavoce opposizione cerca di strappare l'arma a un militare. VIDEO. Polizia prova ad arrestare il presidente ma i militari lo difendono: caos in Corea del Sud. Missili nordcoreani nel Mar Giallo: Kim Jong-Un prova a infastidire le esercitazioni di Usa e Corea del Sud. Ne parlano su altre fonti

La Corea del Sud prova a ripartire dopo il tentato golpe di dicembre scorso: le elezioni presidenziali sono state fissate per il prossimo 3 giugno - La Corea del Sud prova a ripartire dopo il tentato golpe: le elezioni presidenziali sono state fissate per il prossimo 3 giugno ... (lanotiziagiornale.it)

Kim Jong Un tra i militari prova il nuovo fucile da cecchino: la risposta alle esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud - Un’immagine inaspettata quella di Kim Jong Un, il leader della Corea del Nord, che è stato recentemente immortalato mentre testava un ... (msn.com)

Sud Corea, in centinaia a Seul per sostenere l’ex presidente Yoon Suk Yeol - I sostenitori più accaniti dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol hanno sfidato la pioggia per organizzare una manifestazione a Seoul, il giorno dopo la sua destituzione. La decisione della Corte ... (msn.com)