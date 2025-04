La conferma di Tajani | Niente rinvio primi dazi Ue il 15 aprile presto la lista

Leggi su Open.online

«Ci sarà con effetto dal 15una primadi prodotti americani su cui mettere i». A dirlo è il ministro degli Esteri Antonioa margine del Consiglio Ue Commercio. Si tratta di «una vecchiacongelata, io – continua il ministro – ho chiesto ilma mi pare che la posizione prevalente sia di cominciare dal 15. E poi naturalmente si vedrà come procede la trattativa». La seconda serie di contromisure invece «dovrebbe entrare in vigore dal 15 di maggio. Però – prosegue il vicepremier italiano – tra oggi e il 15 di maggio c’è ancora tempo per fare una trattativa e mi auguro che anche l’Italia possa svolgere un ruolo importante per far sì che arrivano risposte positive dagli Stati Uniti», sottolinea. «Gli Stati membri non devono trattare individualmente. Gli Stati membri che hanno la possibilità di interloquire con gli Usa devono agevolare la trattativa del commissario europeo», specifica