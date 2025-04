Unlimitednews.it - La Commissione Ue stanzia altri 10 milioni d’assistenza al Myanmar

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A seguito del devastante terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo 2025, laeuropeaulteriori 10di euro in aiuti umanitari. Tali finanziamenti forniranno rifugi di emergenza, assistenza medica, acqua pulita e strutture igienico-sanitarie alle comunità colpite, nonché ricerca e ricongiungimento familiare. Ciò porta la risposta complessiva dell’UE al terremoto ina 13di euro, parte di aiuti umanitari più ampi da 46di euro per il 2025.Hadja Lahbib, Commissaria per la Parità e la Preparazione e la gestione delle crisi, ha dichiarato: “L’Unione europea continua a dimostrare solidarietà al popolo delall’indomani di questo tragico terremoto. La nostra priorità rimane far sì che gli aiuti umanitari raggiungano le persone bisognose il più rapidamente possibile.